Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Tourist-Information Bad Rippoldsau-Schapbach sowie die Blasmusik und Trachtenkapelle Bad Rippoldsau laden für Samstag, 22. Juli, um 17.30 Uhr zum Lichterfest im Kurpark in Bad Rippoldsau ein. Mit Einsetzen der Dämmerung wird der Park mit rund 5000 Leuchtbechern, die viele unterschiedliche Lichtmotive bilden, in eine märchenhafte Atmosphäre getaucht. Auch kulinarisch kommen die Besucher des Lichterfests auf ihre Kosten. Die Band Face to Face sorgt für musikalische Unterhaltung und lädt zum Tanz ein. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt das Fest aus.