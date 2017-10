Bad Rippoldsau-Schapbach Leitungen kosten mehr

Der Gemeinderat vergab jetzt den Auftrag. Für die Sanierung müssen die Straßen aufgegraben werden. Es wurde zehn Firmen angeschrieben, allerdings kam nur ein Angebot zurück. Dieses lag rund 45 000 über der Kostenschätzung bei nun insgesamt 155 604 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus den Eigenbetrieben Abwasserentsorgung und Wasserversorgung.

Gemeinderat Ramon Kara, FWV, wollte wissen, ob es für den Fehlbetrag einen Finanzierungsvorschlag der Verwaltung gebe. Für Bürgermeister Bernhard Waidele – dies sieht auch Kämmerer Klemenz Walter so – muss der Fehlbetrag über die Eigenbetriebe finanziert werden. Allerdings müsse in künftigen Haushalten kürzer getreten werden, so Waidele. Auch für Ulrich Krauth, CDU, ist die Deckung nur über die Eigenbetriebe möglich. Allerding solle mit dem Planungsbüro verhandelt werden, dass die Arbeiten bis zum 1. April 2018 abgeschlossen sind, schlug er vor.