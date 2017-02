Bad Rippoldsau-Schapbach Kuriose Geschichten aus dem Dorfleben

Fast vier Stunden lang zogen die Schnurranten über vieles her, was ihnen im Laufe des Jahres zu Ohren gekommen war. Ihr Weg führte von der "Tanne" in den Kuhstall "Alisehof" und auch in die "Sonne". Überall wurden die Schnurranten begeistert aufgenommen.

Neu-Elferrat Christian Jehle begrüßte im Namen des Hamperlevereins die Narren und stimmte auf das Spektakel ein. Als eingeborene "Salzbrunner" eröffneten Sylvia und ihr Bruder Andy Hoferer den Schnurrabend. Sie blickten hinter die Fassaden einiger Salzbrunner Bürger, unter denen auch ein gebürtiger Italiener wohnt, der mit seinem Akzent stets die Lacher auf seiner Seite hat. Auch wussten sie von einer Geburtstagsfeier zu berichten, bei der man mit Plastikbesteck essen musste und es nur Sprudel zum Trinken gab. Mit neuem Künstlernamen traten "Paddy und Caro" zusammen mit der Hamperle-Harmonie auf. Sie zeigten das neue Feuerwehr-Outfit, denn bekanntlich machen Kleider Leute. Sie erzählten vom "Bagger-Adolf", der im Oberwolfacher "Schauspielhaus" beim Theaterabend als Feuerwehrmann einsprang, um den Brand des Bügeleisens zu löschen. Die Hamperle-Harmonie, bei der erstmals beim Schnurrabend auch Dirigent Fabien Kiem mitwirkte, spielte zwar fetzige Rhythmen, doch die Schunkelrunden fehlten.

Mit großem Beifall wurde die Schnurrgruppe "Staub trocken" begrüßt. Sie schnurrte über eine Großfamilie mit vielen Originalen, in der natürlich das Jahr über allerhand passiert. Pointenreich war das Drama von einer Frau, die in der Schweiz arbeitet und in der "Heiligen Nacht" nach Hause fahren wollte. Doch ohne Sprit lief gar nichts, und auch die Hilfe des Sohnes nützte nichts, denn er hatte seinen Ersatzkanister zu Hause vergessen. Dabei gab der Sohn seiner Mutter einen guten Tip: "BFT – Besser früher tanken, dann bleibst du nicht auf der Autobahn stehen".