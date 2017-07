Bad Rippoldsau-Schapbach Kräutergarten für die Braunbären

In der Pressemitteilung des Bärenparks ist die Rede von einem selbstlosen Spezialeinsatz. "Solch ein Maß an uneigennütziger Hilfe ist im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. "Ohne Unterstützung dieser Art könnte unser Projekt kaum tragbar sein. Es ist immer wieder schön und vor allem hoffnungsvoll, wenn man erlebt, was Tierliebe und Selbstlosigkeit auf die Beine stellen können", sagte Parkleiter Bernd Nonnenmacher.

"Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern" – das ist der Leitsatz des Vereins Abenteuer Helfen, der 2009 gegründet wurde. Er hat es sich zu Aufgabe gemacht, organisatorischen und handwerklichen Probleme von sozialen Einrichtungen entgegen zu wirken. Denn solche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Tierheime und Gnadenhöfe litten oftmals unter finanziellen Engpässen. Durch kurze, dafür gut organisierte und effektive Einsätze, will die Initiative Abenteuer Helfen bedürftigen Menschen, Tieren oder sozialen Einrichtungen unter die Arme greifen. Leute jeden Alters, Geschlechts oder jeder Herkunft engagieren sich bei den Veranstaltungen des Vereins.

Der Bärenkräutergarten sei wichtig, denn Bären besitzen ein sehr ausgeprägten Instinkt für Heilkräuter, heißt es seitens des Bärenparks. An weit mehr als hundert verschiedenen Kräuterarten bedient sich ein Braunbär in freier Wildbahn. Egal, ob zum Verdauen oder Heilen, ein Wildbär besitzt eine natürliche Kenntnis im Bereich Heilkräuter, die außergewöhnlich ist.