Bad Rippoldsau-Schapbach Kontroverse Diskussion um Breitband

Konkret ging es aber in der Sitzung um eine 2,6 Kilometer lange Strecke von der Kreisgrenze mit Ortenau nach Schapbach mit einem Kostenaufwand von 100 000 Euro. Da mit einer Wegbreite von bis zu drei Metern gerechnet werde, könne bei den Grabungsarbeiten mit einer Kostenersparnis von 30 000 Euro gerechnet werden. Allerdings hätten sich die Richtlinien geändert: Es werde eine klare Dokumentation für den Aufwand bis zum letzten Haus gefordert.

Von der Telekom liege ein Angebot vor, in Eigenzuständigkeit die Versorgung zu übernehmen. Diese soll im sogenannten Vectoring-Verfahren mit Kupferleitungen erfolgen. Dies hätte allerdings zur Folge, dass bereits investierte öffentliche Mittel und Fördermittel gefährdet wären. Eine weitere Folge dieses Vectoring-Verfahrens wäre, dass die angestrebte 50- bis 100-Mb-Leistung in den Seitentälern stark abfallen würden. Ein weiteres Problem liegt darin, dass es in der Gemeinde zwei Zuständigkeiten gibt – nämlich Offenburg und Freudenstadt, was sich auch in den unterschiedlichen Vorwahlen zeigt. Außerdem wäre die Gemeinde dann von einem Anbieter abhängig.

Gemeinderat Markus Hermann (CDU) sagte, dass man sich das Vertragswerk ansehen und nachfragen sollte, wo Gemeinden damit schon Erfahrungen gemacht haben. Er hielt es für wenig sinnvoll, ein Leerrohr mit großem finanziellem Aufwand zu verlegen, ohne zu wissen, ob es je genutzt werde. "Unser ländlicher Raum ist für mögliche Anbieter nicht der interessanteste. Wenn wir die Möglichkeit eines Vollausbaus ohne eigene Kosten haben, ist mir dies mehr wert, als ein Leerrohr, von dem ich nicht weiß, ob je ein Glasfaserkabel hineinkommt", argumentierte er.