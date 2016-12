Bad Rippoldsau-Schapbach Keine Sitzung in Sachen Windkraft

Er sei überzeugt, dass die Windkraftanlagen so oder so kommen würden, die Gemeinde habe aber die Chancen verspielt, finanziell davon zu profitieren. Er verwies auf die Zugeständnisse, die die Betreiberin der Anlagen, die Firma KS Regenerative Energien, angeboten hatte. Dabei handelte es sich um gut 50 000 Euro im Jahr, die die klamme Gemeinde gut hätte gebrauchen können, so Waidele. Derzeit plane die Firma um. Möglicherweise gebe es nur zwei Anlagen, oder wie geplant drei Räder, wobei das nördliche dann kleiner ausfalle. Auch bei den Wegen zu den Anlagen werde derzeit neu geplant.

Er sehe die Liquiditätssicherung der Gemeinde nun in Gefahr, betonte Waidele. Vom geplanten Hotel in der ehemaligen Kurklinik werde bei der Gemeinde wohl erst in zehn Jahren etwas ankommen, auch wenn die Räder mit den neuen Arbeitsplätzen dann wohl etwas runder laufen würden. Zudem könnte der Verkauf von Wasser helfen.

Gegen die geplanten Windräder hatte sich im Gemeinderat und bei den Einwohnern Protest geregt. Es gibt Sorgen wegen Gesundheitsproblemen wegen des Lärms durch die Windräder. Außerdem befürchten einige dadurch einen Rückgang des Tourismus.