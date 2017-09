Bad Rippoldsau-Schapbach Kein weiterer Hieb in diesem Jahr

Vom Kreisforstamt waren der Gebietsleiter Clemens Erbacher und die Revierförsterin Helgard Gaiser gekommen. Sie erläuterten das Ergebnis der beschränkten Ausschreibung für den Hieb. Für die insgesamt vier Lose lagen mehrere Angebote vor. Für die bestenn Angebote wurden drei Anbieter zur Vergabe vorgeschlagen. Mögliche Hiebe wären im Herbst oder im kommenden Frühjahr. Im Herbst 2018 wäre ein weiterer außerordentlicher Hieb möglich, erläuterte Clemens Erbacher. Da das Kontingent von 30 000 Festmetern dann noch nicht erschöpft wäre, könnten auch noch Sonderhiebe beantragt werden.

Waidele fasste zusammen, dass 2018 ein Sonderhieb erfolgen könne, wenn bei den Haushaltsberatungen Mittel für eine projektbezogene Maßnahme benötigt würden. Roland Weis (FWV) schlug vor, dass es noch in diesem Jahr einen Hieb geben solle – wie in der Vergangenheit beschlossen. Für Ulrich Krauth (CDU) wäre ein Holzeinschlag in diesem Jahr erforderlich, da die derzeitigen Holzpreise genutzt werden sollten. Roman Kara (FWV) sah keine Notwendigkeit, den Sonderhieb in diesem Jahr vorzunehmen. Clemens Erbacher geht davon aus, dass die Holzpreise auch weiterhin stabil bleiben. Ein Holzpreisverfall sei nicht zu erwarten, allerdings könne niemand in die Zukunft schauen und Schadensereignisse im Wald ausschließen. Kurt Schmieder (CDU) schlug vor, den Holzeinschlag dann vorzunehmen, wenn Projekte zu finanzieren seien.

Beate Belz (CDU) sprach sich dafür aus, wegen der Rücklagen im Haushalt auf den Sonderhieb in diesem Jahr zu verzichten. Im kommenden Jahr könnte dann zum regulären Einschlag noch der Sonderhieb dazu kommen.