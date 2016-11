Bad Rippoldsau-Schapbach Kein Kindergartenfahrdienst mehr

Bad Rippoldsau-Schapbach. Beim Betriebsabend der Kirchengemeinde Mater Dolorosa samt Pfarrgebiet Kniebis ging es um den Kirchenfondswald und den Fahrdienst in den Kindergarten Klösterle. In die "Alte Tränke" waren auch die Pfarrgemeinderäte mit ihren Ehepartnern eingeladen. Der Abend sei ein Dankeschön an die Mitarbeiter, sagte Pfarrer Frank Maier. Er zeigte sich erfreut, dass die Zusammenarbeit und das Miteinander zwischen Pfarrei und Beschäftigen so gut funktioniere.