Bad Rippoldsau-Schapbach Kanalnetz wird saniert

Bad Rippoldsau-Schapbach. Einstimmig hat der Gemeinderat Bad Rippoldsau-Schapbach in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe der Sanierungsarbeiten am Kanalnetz im Bereich Kreuzbühl beschlossen. Günstigste Bieterin mit rund 56 000 Euro war die Firma Diringer & Scheidel aus Pforzheim. Für die Arbeiten waren bereits im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von 60 000 Euro eingestellt worden. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung fallen die Arbeiten aber in dieses Jahr.