Bad Rippoldsau-Schapbach Kämmerer zieht ernüchterndes Fazit

Bad Rippoldsau-Schapbach. Vieles war bereits überholt, bis die Haushaltssatzung für 2017 beschlossen wurde. So bekommt etwa das Freibad in Schapbach keinen Zuschuss, wie Bürgermeister Bernhard Waidele in der Sitzung des Gemeinderats Bad Rippolds­au-Schapbach mitteilte. Damit ist die Sanierung bis auf Weiteres aufgeschoben. Als besondere Kosten, die in diesem Jahr auf den Verwaltungshaushalt zukommen, nannte Walter die Bundestagswahl (2500 Euro), die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht Doppik (5000 Euro) und ein Gutachten zur Lufthygiene für die Gemeinde als Tourismusstandort (11 200 Euro). Ein Sonderhieb soll der Gemeinde 208 000 Euro einbringen.

280 000 Euro gehen dieses Jahr als Zuführung in den Vermögenshaushalt, führte Walter aus. Ohne den Sonderhieb wären es allerdings nur 80 000 Euro. Davon sollen unter anderem die Sanierungen der Salzbrunnenstraße (mit 65 000 Euro eingeplant), des Kammerslochwegs (mit 38 000 Euro veranschlagt) und die Sanierung des Sportplatzes (30 000 Euro) mitfinanziert werden. An den Kosten für die Sanierungen sind auch die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung beteiligt. Mit 32 000 Euro schlägt der Breitbandausbau zu Buche.

Keine Rücklagen und Kredite mehr