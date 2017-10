Bad Rippoldsau-Schapbach In die Welt der Wildkräuter geschnuppert

Die Gruppe startete am Oberwolfacher Rathaus zu einer Kräuterwanderung mit Butterschlagen. Schwarzwald-Guide Berit Hohenstein-Rothinger zog die Wanderer schnell in die Welt der Kräuter und erläuterte die Heilkraft und Herkunft der Wildkräuter. Auf den ersten beiden Kilometern des "Guck a mol-Wegle" in Oberwolfach wurden unter Anleitung der Kräuterexpertin Bärenklau, Wegerich, Girsch und Schafgarbe gesammelt. Nach einer Stärkung mit Kräuterquark ging es auf dem vom Gewerbeverein angelegten Wanderweg weiter zur Hütte am Fischweiher. Dort wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine schlug Sahne zu Butter, die andere schnitt die Kräuter und vermischte sie mit der Butter. Für die Wanderer war es ein Genuss, die frisch zubereitete Butter mit Kräutern aufs Brot zu streichen und zu essen.

Am zweiten Tag stand Premiumwandern auf der Klösterle-Schleife auf dem Programm. Die Wanderführer Margret Schmid und Erich Schmieder vom Schwarzwaldverein Bad Rippoldsau nahmen die Teilnehmer am Kurhausparkplatz in Bad Rippoldsau in Empfang. Margret Schmid informierte die Wanderer auf der Tour über die Geschichte, die Sehenswürdigkeiten und die am Wegesrand wachsenden Pflanzen und Pilze. Auf dem Burgbachfelsen gab es eine Überraschung: ein gedeckter Tisch mit Schwarzwälder Schinken, Käse- und Kräuterquarkbroten. Die Stärkung hatte der Schwarzwaldverein Bad Rippoldsau vorbereitet. Die zweite Hälfte der Wanderung führte über den Felsen zum Wasserfall und durch die Wolfsschlucht zurück zum Kurhaus-Parkplatz. Die geplante mystische Sagenwanderung am Glaswaldsee musste wegen des starken Regens abgesagt werden. "Die zweite Auflage dieses Wanderevents hat gezeigt, dass wir mit solchen Aktionen auf dem richtigen Weg sind, das Wolftal als Naturlandschaft bekannt zu machen", sagte Josef Oehler, Leiter des Wolftal-Tourismus. Das dritte Wolftäler Wander-Dreierlei findet vom 5. bis 7. Oktober nächsten Jahres statt.