Bad Rippoldsau-Schapbach Hamperle suchen Schnurranten

Das Motto für den Hamperleball am "Schmutzigen" werde in einer der nächsten Elferatssitzungen festgelegt, gab der Präsident bekannt. Die erste Schnurranten-Sitzung ist für den 27. November ab 19 Uhr in der "Tanne" angesetzt. Daran schließt sich auch eine Elferratssitzung an. Am Fasnetsdienstag werde man wieder einen Auswärtstermin wahrnehmen und am Umzug in Rheinbischofsheim teilnehmen.

Erstmals beteiligen sich die Hamperle am 4. Februar auch am großen Umzug in Oberkirch. Elferrätin Nicole Schoch stellte den Mitgliedern noch die neuen Mützen des Hamperlevereins vor.