Bad Rippoldsau-Schapbach Gut 80 Prozent sind verkauft

Bad Rippoldsau-Schapbach . Rund 80 Prozent der insgesamt 380 Posten bei der Versteigerung des restlichen Inventars der ehemaligen Bad Rippoldsauer Kurklinik haben den Besitzer gewechselt. Dies sei ein ordentliches Ergebnis, sagte Auktionator Frank Ehlert gegenüber unserer Zeitung. Er leitete die Versteigerung für das Unternehmen Auktionspunkt in Potsdam. Er sei zuversichtlich, dass über das Internet noch weitere Posten verkauft werden und am Ende 90 Prozent an den Mann gebracht werden. Diese stehen noch zwei Wochen auf der Online-Plattform.