Bad Rippoldsau-Schapbach Gruppe setzt sich für Windkraft ein

Am Montag soll es ein Treffen der Gruppe geben, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Vorerst ist Überzeugungsarbeit angesagt – und das Sammeln von Unterstützerunterschriften von sieben Prozent der Stimmberechtigten in der Gemeinde. So viele braucht es, um ein Bürgerbegehren in Gang zu setzen.