Bad Rippoldsau-Schapbach Große Verdienste um Vereine und Gemeinde erworben

Passionierter Jäger und Jagdhornbläser

1975 wurde er mit der silbernen und 1988 mit der goldenen Ehrennadel des Bunds Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. 1987 erhielt er die Verdienstmedaille in Silber des Musikverbands. Darüber hinaus erhielt Hubert Dieterle 1985 die Landesehrennadel. Seit 1992 war er Ehrenvorsitzender der "Harmonie" Schapbach. Im Musikverein spielte Dieterle viele Jahre das zweite Tenorhorn und später das Es-Horn.

Auch in der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach hat sich Hubert Dieterle große Verdienste erworben. 16 Jahre lang – zunächst von 1968 bis 1975 in der damaligen noch selbstständigen Gemeinde Schapbach sowie von 1980 bis 1989 in der Doppelgemeinde – gehörte er für die Freie Wählervereinigung dem Gemeinderat an.

Fast 50 Jahre lang war Hubert Dieterle passionierter Jäger. Bei den Jagdhornbläsern Wolftal war er 45 Jahre lang aktives Mitglied. In nahezu allen Schapbacher Vereinen war Hubert Dieterle zumindest unterstützendes Mitglied.

Beim Statistischen Landesamt war Hubert Dieterle 40 Jahre im Streuobstbau tätig und wurde 2002 mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet. Viele Jahre war er darüber hinaus aktiver Imker. Seine Söhne Klaus und Thomas führen dieses Hobby weiter.

Um den Verstorbenen trauern neben seiner Frau Waltraud auch fünf Kinder mit ihren Familien, elf Enkel und vier Urenkel. Der Trauergottesdienst findet am heutigen Mittwoch ab 14.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak in Schapbach statt, anschließend ist die Beerdigung.