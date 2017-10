Bad Rippoldsau-Schapbach Grandioser Rundblick

Die diesjährigen Ausflugsfahrten wurden mit einer Tour nach Baden-Baden abgeschlossen. Der goldene Oktobertag, den die Senioren auf dem Berg Merkur erlebten, hätte nicht schöner sein können. Es bot sich ein Rundblick in die Rheinebene bis zu den Vogesen. Als Dank für das gute Miteinander und das große Interesse an den Halbtagesausflügen erhielten die Fahrtteilnehmer vom Team des Altenwerks etwas Süßes. Bei der Abendeinkehr im Gasthof Rebstock in Furschenbach betonte der Teamleiter Martin Wallum, dass auch im kommenden Jahr im Sommer wieder Busfahrten angeboten werden.

Bei der Verabschiedung der über 40 Fahrtteilnehmer gab es Lob und Dank auch für das Team, wie auch an das Busunternehmen. Jeden Dienstagnachmittag treffen sich die Senioren zur Gymnastik im Bad Rippolds­auer Pfarrsaal. Am Mittwoch, 8. November, gibt es einen Lichtbildervortrag von Rudi Franz, über den Bayrischen Wald.