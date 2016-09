Bad Rippoldsau-Schapbach Gemeinde feiert 60. Patrozinium

Nach dem Gottesdienst wurde das Pfarrfamilienfest im Pfarrgarten und im Pfarrsaal unter anderem mit einem gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gefeiert. Dabei trat auch die Egerländerbesetzung, eine Abteilung der Blasmusik und Trachtenkapelle, im Pfarrgarten auf.

Zum Programm des Fests gehörte auch eine Tombola. Die Frauengemeinschaft sowie das Gemeindehelfer-Team, mit Pfarrgemeinderat und den Ministranten, hatten mit der Versorgung der vielen Besucher viel zu tun. Großes Interesse fand die von Kirchengemeinderatsvorsitzenden Waldemar Schmid, zusammengestellte Bilderchronik von der Glocken- und Kirchweihe im Jahre 1956.

Gespannt waren die Festbesucher auf das Pfarrfestquiz, das in diesem Jahr die Ministrantinnen Tabea und Katrin Schmid vorbereitet hatten. Dabei mussten zwölf Fragen etwa zum Kirchenpatron und über Reliquien im Hochaltar beantwortet werden.

Jonas Preskar schaffte die meisten Punkte, und erhielt den ersten Preis und ein Rosenkranzarmband aus dem Vatikan. Gut an kam am Nachmittag das Volksliedersingen im Pfarrsaal mit dem Gitarrenquartett Regina, Hedwig, Rita und Adelheid, wobei Pfarrer Frank Maier am Flügel das Wunschkonzert mit Volks-, Wander- und Heimatlieder unterstützte.

Den Erlös vom Pfarrfamilienfest kommt dem dem Perukreis Bad Rippoldsau-Schapbach zugute.