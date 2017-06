Bad Rippoldsau-Schapbach Gegen den Knöterich

Die aus neun Personen bestehende Rentnertruppe ist sich bewusst, dass durch ihre schweißtreibende Arbeit der Knöterich nicht ausgerottet werden kann. Doch durch das Mähen der Knöterichstauden vor der Blüte, wird der pflanzliche Feind in seiner Ausbreitung geschwächt und auch die Offenhaltung der Landschaft und eine Verbesserung des ökologischen Ortsbilds erreicht. Eine Austrottung wäre nur durch Einsatz von Herbiziden möglich, was aber an Fließgewässern aus ökologischen Gründen verboten ist. Ein zweiter Arbeitseinsatz ist im August geplant.