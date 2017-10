Bad Rippoldsau-Schapbach Frauengemeinschaft prägt den Ort

Bad Rippoldsau-Schapbach. Im voll besetzten Pfarrheim begrüßte Vorsitzende Susanne Waidele zum Festakt besonders Anneliese Streck und Jeannette Fischer vom Dekanat Kinzigtal, die Vorsitzenden der Frauengemeinschaften (kfd) von Bad Rippoldsau, Oberwolfach, Wolfach und Hausach, Pfarrer Frank Maier, Bürgermeister Bernhard Waidele, die Mitglieder des Pfarrgemeinderats sowie die Mitglieder des Gemeindeteams Schapbach.

Im Gründungsjahr waren es 43 Frauen

In ihrer Festrede erinnerte Susanne Waidele an einen Satz von Albert Schweitzer: " Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, man braucht sie nur auszupacken". Das Geschenk sei das 100-jährige Bestehen der kfd. Am 2. Oktober 1917 wurde die katholische Frauengemeinschaft Schapbach unter dem Namen "Erzbruderschaft der christlichen Mütter" von Pfarrer Emil Hefter gegründet. Im Gründungsjahr traten 43 Frauen der Gemeinschaft bei. 1933 waren es bereits 218 Mitglieder. Heute zählt die kfd Schapbach 186 Mitglieder. Seit 1968 gilt der Name katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, kurz kfd. Seit 2006 wird die kfd Schapbach von Susanne Waidele mit einem achtköpfigen Vorstandsteam geleitet. Ebenfalls seit 2006 ist Pfarrer Frank Maier der Präses. Die Arbeit werde von 18 Mitarbeiterinnen unterstützt, berichtete die Vorsitzende. Sie erinnerte auch an die vielen Aktivitäten der kfd über das Jahr, wobei sie besonders betonte, dass ein Großteil der Einnahmen wieder gespendet würden. So werden das kfd-Netz "Frauen in Not", das Haus des Lebens in Offenburg, die Adventskranzaktion, das Caritas Hospital der Kinderhilfe Bethlehem und das Waisenhaus in Haiti von "Pwoje men kontre" unterstützt. In den vergangenen Jahren wurden über 13 000 Euro gespendet.