Bad Rippoldsau-Schapbach Franz Hummel gewinnt Turnier

Mit 33 Teilnehmern aus der ganzen Region fand das Schapbacher Cego-Turnier guten Zuspruch. Zu dem Kartenspiel kamen Cego-Freunde aus Urloffen, Dornstetten, Lauterbach, Hallwangen, Gut­ach, Welschensteinach, Steinach, Haslach, Wolfach, Oberwolfach und natürlich auch aus Bad Rippoldsau-Schapbach.

Erich Weis aus Bad Rippoldsau war mit 78 Jahren der älteste Spieler. In drei Runden zu je 15 Spielen wurde an elf Tischen "gesteigt" oder auch ein "Solo gemeldet". Mancher Spieler ging auch "über den Berg" und machte keinen Stich. Dann gab’s natürlich recht viel "Miese". Schon in den frühen Abendstunden nahm Turnierleiter Wilfried Weis die Siegerehrung vor. Er dankte allen Cego-Spielern für das faire und vor allem flotte Spiel, er habe nicht einmal eingreifen müssen.

Bereits der zweite Sieg