Bad Rippoldsau-Schapbach Feuerwehr wird zu 34 Einsätzen gerufen

Bad Rippoldsau-Schapbach. 49 aktive Mitglieder, darunter fünf Frauen, zählt derzeit die Feuerwehr Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Tagesverfügbarkeit sei in der Gemeinde nicht optimal, da viele Wehrmänner auswärts arbeiteten. Doch hoffe er, dass die Jugendarbeit Früchte trage und einige Jugendliche in die aktive Abteilung überwechseln, sagte Kommandant Markus Müller.

Bei den 34 Einsätzen waren Ölspuren zu beseitigen, Autos nach Unfällen zu bergen und mehrere Kaminbrände zu löschen. Dabei habe sich gezeigt, wie wichtig eine Wärmebildkamera sei. In der stillgelegten Kurklinik gab es einen Brand in der Notstromversorgung, der aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bei zwei Unwettern mit 19 Einsatzstellen war die Wehr sehr gefordert. Am 7. Juni war der Sulzerbach überflutet und am 24. Juni das Salzbrunnenbächle.

Kommandant fordert Führungsgruppe