Bad Rippoldsau-Schapbach Erster Premiumwanderweg im Wolftal

Bad Rippoldsau-Schapbach. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bad Rippoldsau-Schapbach stellte Josef Oehler, der Tourist-Infoleiter, das Projekt in einer Präsentation vor und erläuterte die Kriterien zur Zertifizierung erläutert. Ausdrücklicher Dank ging an den Schwarzwaldverein Bad Rippoldsau für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden, den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord für den hälftigen Zuschuss und den Kurförderverein für die großzügige Spende.

430 Höhenmeter sind zu überwinden

Start des acht Kilometer langen Wanderwegs ist am Wanderparkplatz Vor Burgbach am Kurhaus. 430 Meter Höhenunterschied sind laut Oehler zu überwinden. Die Gehzeit liege bei rund drei Stunden. Im Mai vergangenen Jahres sei das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein entwickelt worden und im November mit 71 von 100 Punkten mit dem Deutschen Wandersiegel zertifiziert worden.