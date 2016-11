Bad Rippoldsau-Schapbach Engagiert auf vielen Ebenen

Bad Rippoldsau-Schapbach. Mit zahlreichen Gästen hat der Vorsitzende des Schapbacher Männerchors Freundschaft, Wilfried Weis, in der "Sonne" in Schapbach seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der Jubilar singt seit 48 Jahren im Männerchor und ist seit 38 Jahren dessen Vorsitzender. Die noch verbliebenen zwölf Aktiven, geleitet vom Vize-Dirigenten Adolf Neef, sangen ihrem Vorsitzenden zu dessen rundem Geburtstag ein Ständchen. Das stimmgewaltige Doppelsextett weckte bei manchem der Zuhörer Erinnerungen an bessere Zeiten, als der Männerchor noch anspruchsvolle Konzerte gab.