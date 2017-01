Bad Rippoldsau-Schapbach Einwohnerzahl nimmt weiter ab

2083 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet

Vor zehn Jahren lag die Einwohnerzahl in der Doppelgemeinde noch bei 2308, jetzt ist sie auf 2083 Personen zurückgegangen. So viele waren laut der Einwohnerstatistik der Gemeinde am 31. Dezember 2016 in Bad Rippoldsau-Schapbach mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Im Vorjahr waren es noch 36 Einwohner mehr. Die Zahl der Geburten lag bei 18, im Vorjahr bei 15. 35 Sterbefälle waren zu verzeichnen (Vorjahr 27).