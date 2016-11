Bad Rippoldsau-Schapbach Ein Nein ohne große Auswirkung

Der Gemeinderat Bad Riipoldsauhat sich gegen eine Beteiligung

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Bürgermeister solle künftig nicht mehr in Sachen Windkraft für die Gemeinde Bad Rippolds­au-Schapbach verhandeln, lautete der überfraktionelle Antrag in der Sitzung am Dienstag. Nur zwei Gemeinderäte und Waidele stimmten dagegen. Gut 40 interessierte Besucher verfolgten die Sitzung.

Bürgermeister Bernhard Waidele kündigte an, den Beschluss von der Kommunalaufsicht auf seine Rechtmäßigkeit prüfen zu lassen und möglicherweise auch eine Bürgerinformationsveranstaltung in Sachen Windkraft anzuberaumen.