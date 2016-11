Bad Rippoldsau-Schapbach Drittes Bärchen kann bald kommen

Bad Rippoldsau-Schapbach. Alle Papiere zur Überführung des Bärenwelpen in den Alternativen Wolf- und Bärenpark bei Schapbach liegen nun soweit vor. Der Bärenwelpe wurde in Albanien als Restaurant-Bärchen missbraucht und musste allerlei über sich ergehen lassen (wir berichteten). An einem Sonnenschirmständer auf der Restaurant-Terrasse angekettet, nachts in einer maroden Gitterbox gehalten, sollte er viele Touristen anlocken.

Seine Einsamkeit und das Leiden ohne Spielgefährten oder Elterntier überbrückte das Bärchen mit starken Verhaltensanomalien, teilt die Stiftung mit. Stundenlang saugt das Tier an seinen Tatzen, um dem unbefriedigten Saugreflex gerecht zu werden. "Diese Schäden können bis ins hohe Alter der Bären mitgenommen werden und sogar bis zur Deformierung der Vordertatzen führen", sagt Rüdiger Schmiedel, der Geschäftsführer der Stiftung für Bären.

Die Stiftung mahnt insbesondere deutsche Touristen, solche Einrichtungen nicht zu besuchen. Gerade diese stellen in den Urlaubsregionen die größte Zielgruppe für albanische Restaurants oder Nutzer von Selfie-Bären dar. So werde dieser Missbrauch am effektivsten unterbunden, teilt die Stiftung mit. Besitzer solcher Haltungen müssten bestraft werden. Dies sei bisher nur möglich, wenn die Bärenwelpen beschlagnahmt werden, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Durch die schnelle Zusage der Stiftung konnten die Behörden handeln und eine Bestrafung für diese illegale Haltung vornehmen. Denn noch gibt es in Albanien keine Auffangstationen für diese Tiere.