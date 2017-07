Bad Rippoldsau-Schapbach Drei Mähmaschinen in Augenschein genommen

Das Geld aus dem Kauf stammt aus Ersatzzahlungen eines Windanlagenbetreibers auf dem Kupferberg in die Stiftung Naturschutzfond in Höhe von knapp 39 000 Euro. Eigentümer der Maschine soll dann das Bau- und Umweltschutzamt des Landkreises Freudenstadt (UNB) sein. Der Landschaftserhaltungsverband Freudenstadt (LEV) ist bestrebt, noch in diesem Jahr eine Maschine zu beschaffen.

Die Mähmaschinen der Hersteller Brielmaier, Reform und Ibex wurden in Bad Rippoldsau-Absbach bei einem zweistündigen Einsatz im Hanggelände vorgeführt. Die Landwirte konnten die Maschinen auch selbst ausprobieren und darüber beraten, welcher Maschinentyp in den Steillagen der bessere und was sonst noch an Technik wie Mähwerkbreite und Stachelwalzen bei dem Ausleihmodell wichtig ist.

Ein Motormäher konnte auch über Funkfernbedienung gesteuert werden, was eine enorme Arbeitserleichterung bietet, weswegen die Grundstückseigentümer die Leistung dieser Maschine mit großer Aufmerksamkeit verfolgten.