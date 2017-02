Bad Rippoldsau-Schapbach Die Frauengemeinschaft ist kein alter Hut

In seiner Begrüßung brachte Pfarrer Frank Maier zum Ausdruck, dass das Lob Gottes die Frauengemeinschaft des Oberen Wolftals während der 100 Jahre groß und stark gemacht habe. Das Gründungsjahr 1917 war nicht gerade verheißungsvoll, denn der erste Weltkrieg war noch nicht vorbei, und das Kriegselend war zum zehrenden Gewohnheitsbild geworden. Benedikt XV. war Papst und noch regierte Kaiser Wilhelm in seiner politischen Ohnmacht, und die Oktoberrevolution von Lenin stand vor der Tür. Trotz der Not dieser Zeit entstand damals aus den einzelnen Frauen- und Müttervereinen ein Verband, den die Diözese Freiburg auch in diesem Jahr würdigt.

Der Weg, den die Frauengemeinschaften in der Diözese gegangen sind, zeige, dass das Grundanliegen längst nicht überholt und unnötig geworden ist. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands sei kein alter Hut – im Gegenteil, gab Pfarrer Frank Maier zu verstehen.

Bevor mit der Messfeier begonnen wurde, führte Vorsitzende Brigitte Gebele von der Bad Rippoldsauer Frauengemeinschaft aus, dass man mit Stolz das 100-jährige Bestehen feiere, und immer gut "behütet" gewesen sei. Dies brachte das Vorstandsteam der Frauen auch mit bunten Kopfbedeckungen bei den Fürbitten zum Ausdruck.