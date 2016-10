Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenwelpen heißen Arthos und Arian

Arthos, der Name bedeutet schlicht Bär, ist der größere von beiden. Sein Markenzeichen ist das linke Schlappohr. Sein Bruder Arian, was so viel wie der Edle bedeutet, ist etwas kleiner, dafür mangelt es ihm nicht an Cleverness und Tatendrang, berichten die Verantwortlichen des Parks. Die Welpen hätten einen großen Spieldrang und seien ständig auf Achse. Ihre Neugier und ihr Appetit seien unbändig.

Die Tiere waren nach einer spektakulären Hilfsaktion in den Park gekommen. Eine albanische Tierschutzorganisation und die Stiftung für Bären hatten die Welpen ins Wolftal gebracht. Zuvor waren sie in Albanien in Ketten gehalten worden.