Bad Rippoldsau-Schapbach Die Alten ruhen, die Jungen tollen im Schnee

Bad Rippoldsau-Schapbach. "Die Bären sind mehrere Monate in der Winterruhe. Die längste Zeit bei uns war bisher vier Monate", erzählt Rüdiger Schmiedel. Der Geschäftsführer der "Stiftung für Bären" und sein Team sind froh, dass im Park in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) "alle acht erwachsenen Bären, in ihren eigenen Höhlen, in Winterruhe gegangen sind."

Die Winterruhe ist ein Phänomen, das bei Säugetieren auftritt, die im Winter nur wenig Nahrung finden können. Dazu gehören auch Bären. Die pelzigen Waldbewohner können ihren Herzschlag während der Winterruhe kontrolliert heruntersetzen und damit den Energiebedarf deutlich senken.

Schmiedel erklärt: "Fällt die Körpertemperatur auf ­30 Grad, dann atmet der Bär schneller, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen." Dann geht auch der Herzschlag wieder hoch. "Damit reguliert er die Temperatur im Körper wieder auf etwa 38 Grad hoch." Ist dieser Wert erreicht, fahren Bären ihre Herzfrequenz und Atmung wiederum herunter. Bei diesem Vorgang wird das in den wärmeren Monaten angefressene Fett verbrannt und in Aminosäuren umgewandelt.