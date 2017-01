Bad Rippoldsau-Schapbach Christian Waidele an Folgen eines Unfalls gestorben

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Unfall hatte sich bereits am 4. Januar in Schruns in Österreich ereignet, wo Christian Waidele (31) einen Skiurlaub mit Freunden verbrachte. Er und seine Freunde wollten in der Nacht einen Zebrastreifen überqueren. Ein betrunkener Autofahrer übersah die Gruppe, heißt es im Bericht der Polizei in Vorarlberg. Der Wagen erfasste den 31-Jährigen frontal, der junge Mann wurde ins Krankenhaus in Feldkirch gebracht. Am Samstag erlag er seinen schweren Verletzungen. Die für Dienstag, 24. Januar, geplante Sitzung des Gemeinderats Bad Rippoldsau-Schapbach wurde abgesagt. Neuer Termin ist Dienstag, 31. Januar, um 18.30 Uhr im Rathaus.