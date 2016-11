Bad Rippoldsau-Schapbach Bürgermeister Waidele reist zweimal nach China

Im Frühjahr hatten chinesische Investoren bekannt gegeben, rund 50 Millionen Euro in Bad Rippoldsau investieren und die ehemalige Kurklinik in ein Luxusresort umzubauen. Nach jetzigen Informationen soll damit nach dem Winter begonnen werden. Bei Waideles Chinareisen war neben der Vorstellung der aktuellen Pläne auch die Rede von einer möglichen Gemeindepartnerschaft mit Wen Yan, einem Ort im Großraum Hangzhou.Das wäre zu begrüßen, aber darüber habe letztlich der Gemeinderat zu entscheiden, sagte Waidele. Es sei aber wichtig, sich angesichts des Hotels in China weltoffen zu zeigen, betonte er. Das gelt auch für die mögliche Einrichtung eines Sprachinternats in Schapbach. Mit dem Hotel kämen einige Neuerungen auf die Gemeinde zu. Es seien Veränderungen in Vorstellungen und Denken erforderlich, "wenn es klappen soll", machte Waidele deutlich.

Zu den Veränderungen, die auf die Gemeinde zukommen könnte auch die Revitalisierung des Kurhauses und die Entwicklung eines Wohn- und Geschäftshauses zählen. "Es geht auch nicht anders", zeigte sich Waidele von der Idee des Wohn- und Geschäftshauses überzeugt. Pläne dazu gebe es noch aus den 80er-Jahren, die nun mit den heutigen Erfordernissen aktiviert werden könnten. Und eine Revitalisierung des Kurhauses sei für Bad Rippoldsau, aber auch für die gesamte Gemeinde, mehr als gewinnbringend, sagte Waidele. Zu den Veränderungen zählt auch die Versorgung mit Breitband in der Gemeinde. Wie das genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Derzeit werden Breitbandleitungen entlang des zu bauenden Wolftalradwegs verlegt. Man müsse schauen, ob das Breitband bis zur Fertigstellung des Hotels auch Bad Rippoldsau erreicht hat. Ansonsten müsse man sich Gedanken über eine Ertüchtigung der Kupferkabel machen, sagte Waidele.