Bad Rippoldsau-Schapbach Bodo von seinem langen Leiden erlöst

"Der Bär mit dem sensiblen Charakter hat mehr als eineinhalb Jahre lang gegen seine starke Arthrose angekämpft" heißt es da weiter. Am Sonntagabend konnte er sich nicht mehr erheben, und seine Hinterhand zeigte keine Reaktion mehr. Bodo, der 2012 in den Alternativen Bärenpark Schwarzwald kam, folgt nach fünf Monaten seiner Schwester Biggi in den Tod.

Die beiden wurden zusammen mit ihrer Schwester Bea 1991 im Tierpark Luckenwalde geboren. Später vegetierten sie in der Lausitz auf 150 Quadratmetern Betonboden, wie das Parkteam mitteilt. Wenn sie ihren Blick hoben, sahen sie nichts als Steinmauern. Der Höhepunkt des Tages war, sich hinzusetzen und sich von den Tierparkbesuchern von oben herab mit Futter bewerfen zu lassen.

Die Näche verbrachten die Bären hinter Gittern in engen Boxen. Bodo rieb sich dort so lange an den Gitterstäben, bis seine Stirn blutig war. Seine narbige Stirnfalte zeugte noch später davon.