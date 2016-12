Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenwelpe Agonis findet neue Heimat

Dabei haben die Bären das Areal noch nicht einmal für sich. Sie teilen es mit Wölfen. Doch genau das, führt Nonnenmacher aus, ist ein Kernstück des "Zurück-zur-Natur"-Konzepts. Er sagt: "Die Wölfe sind unsere Therapeuten."

Was er damit meint? Wolf und Bär sind Nahrungskonkurrenten. Wölfe gehen auf die Jagd verspeisen ihre Beute jedoch selten auf einen Sitz. Der Grund ist simpel: Ein größeres Beutetier ist den Wölfen schlicht zu viel. Was vom Festmahl übrig bleibt, wird vergraben. Und dadurch nicht selten zur Beute der Bären. Die sind Allesfresser. Der Fleischanteil in ihrem Speiseplan liegt bei etwa 20 Prozent. Und an diese 20 Prozent kommen die Tiere weniger durch die Jagd, als vielmehr durch die Nase. Einen Leckerbissen wittern sie auf mehrere Kilometer Entfernung.

So spielen sich im Bärenpark die immer gleichen Szenen ab: Was der Wolf verbuddelt hat, gräbt der Bär wieder aus. Sehr zur Freude des Park-Teams. Denn so sind beide Tierarten beschäftigt – besonders wichtig für die Bären, die auf diesem Weg die in den Jahren der Unterbeschäftigung erworbenen Verhaltensauffälligkeiten ab- und Muskeln aufbauen.

Soweit zur Fleischration. Aber auch die Obst- und Gemüsebeilage müssen sich die Tiere erarbeiten. Feste Futterstationen sind tabu, stattdessen werden Zucchini und Co. großflächig verteilt. "Wer sich hier nicht bewegt, kriegt nichts zu fressen, so einfach ist das."

Der Erfolg dieses Konzepts hat viele Namen, vor allem jedoch einen: Schapi. Über 15 Jahre war der Zirkusbär in einer LKW-Garage untergebracht. Die Folgen sind Arthrose und eine Erblindung – die Konsequenz einer Augeninfektion. Als er vor über sechs Jahren in den Park kam, gönnten die Tierschützer ihm und seinem Leidensgenossen Poldi eine "Seniorenresidenz", eine separate Freianlage, zu der die Wölfe keinen Zutritt hatten. "Gegen die Wölfe hätten sich die beiden damals nicht behaupten können", meint Nonnenmacher. Das war einmal. Zwischenzeitlich streifen beide souverän durch die große Freianlage, und selbst der blinde Schapi zeigt den Wölfen, was ein echter Bär ist.

Doch für eine Parkbewohnerin reicht all das nicht aus: Jurka, die Mutter des 2006 in Bayern erschossenen "Problembären" Bruno. Von Hoteliers zur Unterhaltung der Touristen angefüttert, verlor Jurka die Scheu vor dem Menschen – und gab das an ihre Jungen weiter. In freier Wildbahn konnte sie nicht bleiben, zuerst landete sie in einem kleine Gehege im italienischen Trentino, dann führte ihr Weg in den Schwarzwald.

Spricht er über die agile Bärin, verdüstert sich Nonnenmachers Gesichtsausdruck. "Jurka zeigt uns, zu was ein Wildbär in der Lage ist. Sie bricht eine Lanze für ihre Art. Dadurch hat ihre Gefangenschaft wenigstens einen gewissen Sinn." Der Parkleiter zeigt auf mehrere Meter hohe Bäume, entastet bis fast zum Wipfel. "Das war Jurka."

Das Team hofft, dass sie bald eine neue Aufgabe findet: Seit einigen Wochen leben die zehn Monate alten Bären-Geschwister Arthos und Arian im Park – in einer eignen kleinen Freianlage. Vor Kurzem kam noch Agonis hinzu. Alle drei stammen aus Albanien – die Bärenmütter wurden erschossen, der Nachwuchs zur Bespaßung der Touristen als Selfie- oder Restaurant-Bär gehalten.

"Jurka ist eine tolle Mutter. Wir hoffen, dass sie die Kleinen adoptiert", meint Nonnenmacher. Die erste Kontaktaufnahme muss allerdings noch warten. Jurka hält jetzt Winterruhe. Der Parkleiter setzt auf das Frühjahr. Falls das mit der Adoption klappt, "wäre das wohl eine einmalige Sache bei Bären in Gefangenschaft. Die Chancen stehen 50 zu 50."

Weitere Informationen: www.baer.de