Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenpark: Trauer um Wölfin Anita

In einer Pressemitteilung des Parks heißt es, die Wölfin sei am Dienstag " über die Regenbogenbrücke in die Freiheit gegangen, welche ihr im Leben versagt wurde".

Eine Tumorerkrankung hatte sich Anita laut dem Team des Bärenparks lange nicht anmerken lassen. Erst in den vergangenen Tagen habe sie sich in den Schutz einer Bärenhöhle zurückgezogen. Am späten Dienstagnachmittag sei die Wölfin dann friedlich eingeschlafen.

Anita war 2011 mit ihren Geschwistern Ado und Adi in den Park gekommen. Vorher hatten sie in der Fasanerie in Wiesbaden gelebt. Dort sollten sie nach Rudelstreitigkeiten getötet werden, fanden aber im Schwarzwald eine neue Heimat.