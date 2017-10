Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenpark: Tiere futtern für den Winter

Braunbär Schapi streift über die Hänge des Tierschutzprojekts in Bad Rippoldsau-Schapbach. Seine sensible Nase führt den blinden Allesfresser durch die herbstliche Natur. Er ist einer von insgesamt zehn Bären, die in den Freianlagen ein neues, naturnahes Leben fanden.

Futterspenden sind möglich

Bis zu 80 Kilogramm legen die größten Landraubtiere Europas an Gewicht zu, bevor es in die Winterruhe geht. Über Spenden in Form von Äpfeln und Nüssen sind die Mitarbeiter des Tierschutzprojekts daher ungemein dankbar, wie es in einer Pressemitteilung des Parks heißt. Mit den Bären leben auch acht Grauwölfe und zwei Luchse in der gemeinnützigen Einrichtung der "Stiftung für Bären". Sie sind ebenfalls verstärkt auf Futtersuche, wenn die Temperaturen fallen. Weil die Bäume und Sträucher ihre Blätter verlieren, wird das Dickicht weniger kompakt und somit besser einsehbar. Das bedeutet für die Besucher ideale Bedingungen, um die großen Beutegreifer in einer besonders interessanten Zeit zu beobachten.