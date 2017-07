Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenpark nimmt zwei Luchse auf

Am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr war das Team der Stiftung nach Frankreich aufgebrochen, um zwei Luchse aus einer misslichen Lage zu befreien. Ziel: der Parc de l’Orangerie in Straßburg. Die Verhandlungen zur Übernahme der Tiere fanden vor einem Monat ein Ende, teilt die Stiftung mit. Seitdem haben das Stiftungsteam und die Parkbetreiber eigens entwickelte Transportkisten vorbereitet. In weniger als zehn Minuten wurden die beiden Eurasischen Luchse in die Transportboxen gelockt.

Eine für die Tiere belastende Betäubung wurde dadurch vermieden. Danach ging es sofort zurück zum Bärenpark, wo das Luchs-Geschwisterpaar Charlie und Catrina bereits um 8.30 Uhr in die naturbelassene Freianlage entlassen wurde.

Nach Ehrenrund ins Brombeerdickicht