Bad Rippoldsau-Schapbach Am Herd für Kaiser und Präsidenten

Hubert Schmieder, der 1956 nach Amerika ausgewandert ist, nutzte seinen Deutschlandaufenthalt zu einer Stippvisite in seinem Heimatort Bad Rippoldsau-Schapbach. Dort besuchte er seine Verwandtschaft und organisierte in aller Eile noch ein Klassentreffen des Jahrgangs 1929 im Gasthaus Sonne.

Der Meisterkoch wurde im Januar 1929 als ältestes Kind von Roman und Elisabeth Schmieder geboren und wuchs in "Severs" im Holdersbach auf. Nach dem Besuch der Volksschule begann er 1943 in Stuttgart eine Lehre als Koch.

Zwei Goldmedaillen gewonnen

Nach einem Zwischenstopp in Konstanz zog es ihn 1952 in die Schweiz. Ab 1954 arbeitete der Koch in der Nobelherberge Petersberg bei Bonn, wo er Konrad Adenauer und auch Staatsgäste wie den Schah von Persien, den Kaiser von Äthiopien und den indischen Präsidenten Nehru bekochte. In dieser Zeit errang Hubert Schmieder seine erste Goldmedaille bei der Koch-Olympiade in Berlin, an der er regelmäßig teilnahm. Nach seiner Auswanderung nach Indianapolis im Staat Indiana machte er sich in der USA alsbald einen Namen.

1961 gewann er seine zweite Goldmedaille und von 1964 an war der Koch Mitglied und Kapitän der US-Mannschaft bei den Koch-Olympiaden. Zwölf Jahre lang war Hubert Schmieder außerdem Dozent an der Purdue-University in Lafayette, wo auch Hotel-Manager ausgebildet werden. Heute wohnt Schmieder immer noch in Lafayette.

Bei einem Empfang im Rathaus würdigte Bürgermeister Bernhard Waidele die außergewöhnlichen Leistungen des noch rüstigen und vitalen Meisterkochs. Im Beisein von Tourist-Infoleiter Josef Oehler und Verwandten von Hubert Schmieder gratulierte Waidele dem Weltmeisterkoch aus Bad Rippoldsau-Schapbach und lobte seine große Kochkunst. Das Schapbacher Urgestein könne große Erfahrungen in der Kochkunst aufweisen wie kein anderer. Es sei eine große Ehre für die Gemeinde, den weltberühmten Koch in der Heimatgemeinde zu empfangen und zu würdigen.

Waidele überreichte das große Glaswappen der Gemeinde als Anerkennung an Schmieder. Der Meisterkoch, der sein ganzes Leben der Kochkunst gewidmet hatte, dankte für die Ehrung und sprach die Hoffnung aus, dass noch viele Generationen auf dieser wunderbaren Erde ohne Hunger und friedlich leben dürfen.