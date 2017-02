Bad Rippoldsau-Schapbach Altes Rathaus hat viele Facetten

Bad Rippoldsau-Schapbach. Rathaus, Schule, Wohnung, Apotheke und Zahnarztpraxis – das Rathausgebäude in Bad Rippoldsau war schon vieles, bald könnte es auch eine Unterkunft für Asylbewerber sein. Ein Rückblick auf die Geschichte des Gebäudes. Die Schülerzahlen waren damals zu groß geworden für die "Schulstube" im damaligen Kaufhaus Schmid mit einer Fläche von 60 Quadratmeter für 111 Schüler. Deswegen wurde das Gebäude zunächst als Schul- und Rathaus an der Stelle des ehemaligen Maierhofs im Klösterle errichtet. In großzügiger Bauweise wurde den Schul- und Verwaltungsbedürfnissen Rechnung getragen. Mit Kosten von etwa 69 000 Mark wurde in massiver Bauweise ein dreigeschossiges Tuffsteingebäude erstellt. 1877 ging es in Betrieb.

Platz reichte bald nicht mehr aus

Das Untergeschoss des Gebäudes wurde vollständig unterkellert, und im Erdgeschoss gab es zwei Schulsäle mit je 70 Quadratmetern sowie ein Unterlehrerzimmer und einen Raum für Lehr- und Lernmittel und auch einen für die Schuldienerin. Im Obergeschoss befanden sich die Lehrerwohnung und die Räume der Gemeindeverwaltung samt Bürgersaal.