Bad Rippoldsau-Schapbach Altenwerke feiern 40-Jähriges

Bad Rippoldsau-Schapbach. Die beiden Altenwerke in Bad Rippoldsau und Schapbach werden in diesem Jahr 40 Jahre alt. Gefeiert wird dies im oberen Wolftal am Samstag, 15. Oktober. Die Altenwerke Bad Rippoldsau mit Kniebis, und Schapbach, bieten seit ihrem Bestehen im Jahre 1976 eine große Anzahl an Aktivitäten, damit auch im Alter Körper, Geist und Seele beweglich bleiben. Das 40-jährige Bestehen soll gebührend mit allen Senioren, Angehörigen, Freunden und Bekannten gemeinsam gefeiert werden.