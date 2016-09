Bad Rippoldsau-Schapbach Alte Orgel in Luckow besichtigt

Bad Rippoldsau-Schapbach/Luckow. Manuela Mayer war mit ihrem Ehemann Franz Josef im Urlaub in den Ort nahe der polnischen Grenze gefahren. Dort begrüßten Kirchengemeinderat Christian Hänsel und Heinz Rückert die beiden.

Seit dem Erntedankfest 2013 begleitet die sogenannte Schwarz-Orgel die Gottesdienste in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Luckow. Bis dahin mussten die Luckower Gläubigen seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf Orgelspiel in ihrer Pfarrkirche verzichten. Nun habe Luckow eine romantisch gestimmte Orgel, die vom Klang und ihrem Gehäuse mit barocken Prospekt gut in die Kirche passe, hieß es damals.

Doch bis die Orgel in die Uckermark kam, war einiges zu tun. Im Bemühen um eine Orgel erfuhren die Verantwortlichen über einen Kontakt in der Schweiz, dass in Schapbach eine mehr als hundert Jahre alte Orgel abzugeben war. Das Instrument war 1904 in der Orgelbauwerkstatt Wilhelm Schwarz und Söhne gefertigt worden.