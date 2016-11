Bad Rippoldsau-Schapbach "Almrocker" bringen Festhalle zum Kochen

Publikum tanzt auf Tischen

Die sieben Musiker und eine Sängerin legten von Beginn an mächtig los. Mit aktuellen Hits, bekannten Schlagern, Liedern aus den 80er-Jahren, Volksmusik, Rock und Popsongs rissen sie das gut gelaunte Publikum förmlich mit. Schon nach kurzer Zeit standen die Besucher auf den Bänken, tanzten auf den Tischen, sangen, klatschten und feierten.

Die Formation der Almrocker besteht aus Mirko und Steff (beide Gitarre), Patrick (Bass), Andy (Akkordeon und Keybord), Chris (Schlagzeug), Dami sowie den beiden Sängern Paddy und Jane. Vertreten waren an dem Abend alle Altersklassen, auch viele auswärtige Gäste waren gekommen, darunter auch die Schlossberg-Hexen aus Hornberg. "He, wir feiern die ganze Nacht" hieß einer der Titel, und in der Tat war es auch so. Das Publikum ließ einfach nicht locker und forderte Zugabe um Zugabe. Bis spät in die Nacht hinein wurde gefeiert und getanzt.