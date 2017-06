Bad Rippoldsau-Schapbach Albanische Tierschützer im Bärenpark

Die drei jungen Helfer von "Bears Albania" freuten sich sehr über die Entwicklung von Agonis. Seine naturnahe Unterbringung im Alternativen Wolf- und Bärenpark solle Inspiration und Motivation für den Tierschutz in Albanien sein, teilt die Stiftung für Bären weiter mit.

Nicht nur Bären, auch Vögel und andere Haustiere lebten laut Stiftung in katastrophalen Umständen. Um dem Tierleid in Albanien ein Ende zu setzen, brauche es mehr junge Leute wie Megi, Suela und Erti, die sich für eine nachhaltige Entwicklung ihres Landes stark machen, so die Stiftung.

Arian, Arthos und Agonis sind drei junge Bären, die in Albanien als sogenannte Selfie-Bären missbraucht wurden. Letzterer wurde auf einer Restaurant-Terrasse angekettet, die anderen beiden wurden am Strand entlang gezerrt. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes von "Bears Albania" konnten die drei Braunbären gerettet werden.

Es sei eine einzigartige Rettungsaktion gewesen, die auch einzigartig bleiben solle, so die Stiftung. Ziel sei es, den Tierschutz auch in Albanien zu etablieren. Direkt in Albanien brauche es Auffangstationen und ein Team, das gegebenenfalls Tiere zurück in die Wildnis entlassen kann.

Kooperation mit befreundeten Helfern

Die Stiftung habe dafür schon Vorbereitungen getroffen und werde in Kooperation mit befreundeten Organisationen und Helfern für einen Start in Albanien sorgen.