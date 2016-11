Bad Rippoldsau-Schapbach Adolf Armbruster macht jetzt die 100 voll

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Ludwig Kern ehrte insgesamt 19 Blutspender, zehn davon waren ins DRK-Vereinsheim gekommen. Da Bürgermeister Bernhard Waidele verhindert war, nahm Kern die Ehrungen vor. Blutspenden verbinde, sagte er. Es sei wichtig, dass es viele Menschen gebe, die ihr Blut für Kranke und Verletzte spenden. Kern dankte den treuen Blutspendern für ihre Teilnahme und rief dazu auf, auch in Zukunft die Spendenaktionen des DRK wahrzunehmen. Vor allem seien auch Erstspender gefragt. Bei der Ehrung absoluter Spitzenreiter war Adolf Armbruster (Holdersbach). Er bekam eine besondere Ehrung vom DRK-Vorsitzenden für 100 Blutspenden. Es sei gleichzeitig der dritte Spender in der Gemeinde, der die Zahl von 100 Blutspenden erreicht hat. Armbruster war früher DRK-Bereitschaftsleiter und ist heute noch im DRK-Ortsverein aktiv. Der Vorsitzende dankte Armbruster für die Treue und überreichte die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und der eingravierten Spendenzahl.

75-mal Blut gespendet haben Walter Armbruster (Salzbrunnen) und Bernd Herrmann (Kupferberg). Sie bekamen eine Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl. 50-mal Blut gespendet haben Moni Schmieder, Günter Haas und Ralf Hotz. Für sie gab es die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl.

Für mehrfaches Blutspenden wurden außerdem Thorsten Armbruster, Sandra Schaub, Marc Rosenfelder und Regina Hermann geehrt.