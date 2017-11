Bad Rippoldsau-Schapbach Abschluss mit Bilderschau

Zum Wanderabschluss hatte Walfried Armbruster, der schon seit mehr als 60 Jahren Mitglied des Schwarzwaldverein ist, die Tische im Café Schlüssel mit schönem Tischschmuck versehen. Mit einem Ensemble aus Tannenrinde und Kieferzapfen sowie einem Liegestuhl mit Puppe wurde auf die jetzige Wanderpause im Winter hingewiesen. Dafür erhielt er großes Lob und Beifall.

Wetterlaunen können Laune nicht trüben

Vorsitzende Marianne Zanger freute sich, dass trotz des Schneefalls so viele Wanderfreunde zum Abschlussabend gekommen waren. Sämtliche Wettervarianten hätten die Touren begleitet, blickte Zanger zurück, was die Laune aber nie getrübt habe. Wanderwart Otmar Zanger verstand es, aus den vorliegenden rund 1000 Fotos von den 20 Wanderungen die schönsten Ecken und Landschaften, aber auch die harmonisch verlebten Stunden nochmals in Erinnerung zu rufen. Er erinnerte unter anderem an die gute Beteiligung beim verlängerten Wanderwochenende am Schluchsee, wo der Jägersteig und der Hirtenpfad erwandert wurden und sich herrliche Ausblicke auf die Berge des südlichen Schwarzwalds boten. Für seine Präsentation erhielt Zanger viel Lob und ein Geschenk von der Vorsitzenden.