Bad Rippoldsau-Schapbach Absage an Bürgerentscheid

Bad Rippoldsau-Schapbach. Einen Bürgerentscheid über die Zulassung von einem Windrad auf dem Schmidsberger Platz wie von den Initiatoren gefordert wird es so nicht geben. Nach einer heftigen Debatte erteilte die Mehrheit des Gremiums dem Ansinnen eine Absage.

Mehr Besucher als sonst eh in der Doppelgemeinde üblich verfolgten die Sitzung, gaben Zwischenbemerkungen, stieße Buh-Rufe aus oder klatschten Beifall. Die Hoffnung einiger Gemeinderäte, dass sich das Projekt mit einer Absage seitens der Gemeinde erledigt hatte, teilten die Initiatoren, viele Zuschauer und auch Bürgermeister Bernhard Waidele nicht. Dieser wies darauf hin, dass bereits an Plänen gearbeitet werde, die Windräder von einer anderen Seite her aufzustellen. Ebenso kündigte er an, das Thema Bürgerentscheid bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Zum Hintergrund: Die Firma KS Regenerative Energien plant, auf dem Schmidsberger Platz drei Windräder zu errichten. Aber nur für das Nördliche braucht das Unternehmen eine Baulast und eine Wegegenehmigungen der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach. Zudem müsste es eine Kranaufstellfläche pachten. Dafür hatte die Firma Einnahmen von gut 1,2 Millionen Euro, verteilt auf 20 Jahre, für die Gemeinde versprochen.