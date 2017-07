Bad Rippoldsau-Schapbach Ab und zu den Blickwinkel ändern

Bad Rippoldsau-Schapbach. Mehr als 2000 Gäste kamen. Zahlreiche Stände und Spielstationen rund um das Thema Indianer waren auf dem gesamten Parkgelände verteilt.

Wie im vergangenen Jahr bildeten die Auftritte der Kulturgruppe Four Suns das Rahmenprogramm des Wochenendes. Ihre authentischen Tänze, Riten und Musik wurde zum ersten Mal von dem Aztekentänzer Roberto Martinez ergänzt. Der gebürtige Mexikaner bot trotz eines verletzten Arms eine eindrucksvolle Darbietung. Am Sonntagabend ging die Veranstaltung mit einer interkulturell gemischten Vorstellung aus indianischen Traditionen zu Ende. Ein eindrucksvolles und seltenes Bild für die Besucher des Bärenparks. Bernd Nonnenmacher, Leiter des Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald, sagte: "Den eigenen Blickwinkel hin und wieder zu verändern ist ein Anliegen, das uns sehr wichtig und auch Hintergedanke des Indianerfests ist. Warum das so bedeutsam ist, zeigen beispielsweise die Reaktionen auf unsere jüngste Rettungsaktion vor knapp einem Monat. Die Stiftung für Bären hat insgesamt sieben Wölfe aus einem Wildtierpark übernommen. Nur allein die Erwähnung der zwei Worte Wolf und Rettung in den sozialen Medien hat eine Lawine an heftigen Emotionen losgetreten, die zeigt, wie weit entfernt von der Natur wir heute leben. Und mit welcher Arroganz und Hochnäsigkeit wir unseren Mitgeschöpfen begegnen. Dahingehend sind uns die alten Naturvölker, wie die Indianer, weit voraus und wir können viel von ihnen lernen. Daher haben wir das Indianerfest ins Leben gerufen."

Peter Haug von der Kulturgruppe Four Suns meint: "Als wir letztes Jahr zum ersten Mal hier waren, waren wir bereits von den Tieren, den Mitarbeitern und der Atmosphäre infiziert. Hier wird etwas für die Tiere getan, was von der Landesregierung leider nicht getan wird. Deshalb unterstützen wir das Projekt auch in Zukunft immer wieder gerne." Und Roberto Martinez, aztekischer Tänzer, sagt: "Es war eine angenehme Atmosphäre mit dem Publikum. Die Arbeit, die in diesem Projekt geleistet wird, ist eine noble Geste. Dass den Tieren geholfen wird, ist für mich ein Zeichen, dass noch gute Leute auf unserer Welt existieren. Es gibt mir Vertrauen darauf, dass nicht alle so egoistisch sind, wie es in unserer Gesellschaft oft der Fall ist. Was hier auf die Beine gestellt wurde, ist motivierend und lässt mich auf die Zukunft hoffen."