Bad Rippoldsau-Schapbach 80er-Jahrgang feiert sein Wiedersehen

Von den ehemals 42 Klassenkameraden waren noch 17 gekommen. Viele leben nicht mehr und manchem "80er" war auch die Anreise oder der Wiedersehenstag zu beschwerlich. Den weitesten Weg legte Anna Seiler, die vom Kupferberg stammt, aus Adliswil in der Schweiz zurück.

Im Gasthaus Sonne in Schapbach bei Klassenkameradin Rosel Lutz trafen sie sich zum Mittagessen. Dort begrüßte Klassenkamerad Helmut Leuthner die Jubilare und deren Partner. Er erinnerte auch an die Anfänge der Schulzeit, an den teilweise schwierigen und langen Schulweg der Schüler aus den Außenbezirken.

Das nächste Treffen ist schon in Planung