Der Skiclub Bad Rippoldsau hat am Skilift Lamm einen Anfängerskikurs für Kinder angeboten. Bei kaltem Winterwetter und guten Schneeverhältnissen wurde den 35 Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren an vier Vormittagen spielerisch das Ski- und Liftfahren vermittelt. Der Kurs für Fortgeschrittene fand an zwei Abenden an der Zuflucht statt. Die Kinder kamen aus der ganzen Umgebung, vor allem aber aus dem Wolftal. Viele Eltern unterstützten das neunköpfige Übungsleiterteam um Thomas Schoch. Am letzten Kurstag konnten alle Kinder alleine fahren und selbstständig mit dem Skilift wieder nach oben kommen. Zum Abschluss überreichte Skikursleiter Thomas Schoch jedem Teilnehmer eine Urkunde und eine süße Überraschung. Foto: Verein