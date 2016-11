Bad Rippoldsau-Schapbach/Rust. Ein 80 Quadratmeter großes Bild aus 20 000 Äpfeln ziert derzeit den Europa-Park in Rust. In den kommenden Tagen geht die herbstliche Dekoration als Futterspende an den Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Das riesige Apfelbild ist noch bis zum 6. November im Europa-Park zu bestaunen. Im Wolf- und Bärenpark bereiten sich die Bären allmählich auf die Winterruhe vor und entwickeln schier unersättlichen Hunger. Außerdem entstand, wie berichtet, auf dem Gelände des Bärenparks in den vergangenen Wochen Europas erste Notstation für kleine Bärenwaisen – eine kostspielige Angelegenheit. Daher freuen sich die Mitarbeiter des Tierschutzprojekts im Wolftal über die Spende.